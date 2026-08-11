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Häuser in Veisieju seniunija, Litauen

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Haus in Wesehen, Litauen
Haus
Wesehen, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Auf den Straßen, in einem kleinen, aber sehr gemütlichen und ruhigen Dzūkija Stadt, in der N…
$207,515
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Haus in Civonys, Litauen
Haus
Civonys, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
VORGELEGTES EINZELNES - BETRIEBSPUNKT IM SLAUGHTERHOUSELAND Dies ist ein Ort für Sie, wenn S…
$250,732
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Immobilienangaben in Veisieju seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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