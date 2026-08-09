Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Varenos seniunija
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Varenos seniunija, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 303 m² in Gudziai, Litauen
Gewerbefläche 303 m²
Gudziai, Litauen
Fläche 303 m²
Stockwerk 1
Im Bezirk Varėna, Dorf Gudžiai, 303 qm Produktion - Lagerräume mit einem Apartment. VERKAUFE…
$150,709
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 464 m² in Warnen, Litauen
Gewerbefläche 464 m²
Warnen, Litauen
Fläche 464 m²
Stockwerk 1
Verwaltungsgebäude zum Verkauf in Varėna, Rūstų g. 55. Ein strategisch guter Ort, neben dem…
$46,125
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen