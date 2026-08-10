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Wohnimmobilien in Uzvencio seniunija, Litauen

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Haus in Volungiai, Litauen
Haus
Volungiai, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich im südlichen zentralen Teil der Stadt Kelmia, in der Nähe von Schule,…
$35,035
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Haus in Uschwend, Litauen
Haus
Uschwend, Litauen
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich im zentralen Teil der Stadt Kražiai, in der Nähe Schule, Pfarrei, Kli…
$31,671
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Immobilienangaben in Uzvencio seniunija, Litauen

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