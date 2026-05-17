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Häuser mit Garage in Uzusaliu seniunija, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Haus in Pasiliai, Litauen
Haus
Pasiliai, Litauen
Fläche 164 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf Jurginų g 11, Ušusaliai, 164.29 m2 Fläche, 1 Etage Das Haus von 164 qm wir…
$288,954
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Haus in Pasiliai, Litauen
Haus
Pasiliai, Litauen
Fläche 164 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf Jurginų g 11, Ušusaliai, 164.29 m2 Fläche, 1 Etage Das Haus von 164 qm wir…
$282,675
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Haus in Guldynai, Litauen
Haus
Guldynai, Litauen
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
IHRE HAUSHALT IN NATURE - IN FOOD, NERIES! Ein Gartenhaus von 120,92 qm wird im Schwimmen v…
$152,811
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AdriastarAdriastar
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Immobilienangaben in Uzusaliu seniunija, Litauen

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