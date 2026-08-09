Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Utenos rajono savivaldybe
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Utenos rajono savivaldybe, Litauen

;
5 immobilienobjekte total found
Haus in Kauliniskis, Litauen
Haus
Kauliniskis, Litauen
Fläche 242 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus von 241,80 m2 mit 31,63 ist Grundstück in Kauliniškis, Utenos r.. Auf der Such…
$99,216
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ruzgiskes, Litauen
Haus
Ruzgiskes, Litauen
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Ein geordnetes und gemütliches Haus, umgeben von Natur, wartet auf neue Besitzer. Der maleri…
$277,646
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Geniakalnis, Litauen
Haus
Geniakalnis, Litauen
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFEN SIE IHRE HÄLTNIS DER LESTER Auf der Suche nach Frieden, Natur und private Ecke fü…
$173,374
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Haus in Antandraja, Litauen
Haus
Antandraja, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
LESEN HAUSHALT MIT LEBENSMITTELN BEI DER LOBINE / LOGBOOK ESTER GRANT! Suchen Sie so viel w…
$428,942
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Klykiai, Litauen
Haus
Klykiai, Litauen
Fläche 764 m²
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges gemütliches und modernes Veranstaltungs- und Erholungszentrum am Seeufer, …
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Utenos rajono savivaldybe, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen