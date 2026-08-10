Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Upninku seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Upninku seniunija, Litauen

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Pakalniskis, Litauen
Haus
Pakalniskis, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Verkauft 4 CAMBAREE HAUSHALT in JONAVA, UPNINKAS Upninkai - ein historisches Erbe reiches Do…
$82,558
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Upninku seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen