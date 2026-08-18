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Häuser in Ukmerges miesto seniunija, Litauen

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Wilkomir
10
10 immobilienobjekte total found
Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
Vyšnių, Ukmergė m. Haus mit einem Bauernhaus wird in 152,54 sq verkauft. m. BESCHREIBUNG DE…
$99,675
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Haus in Tvarkai, Litauen
Haus
Tvarkai, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER SPACE HAUSHALTE IN DER NATUR - UKGERIA AREA • Anschrift: Vytauto g., Dukstyna, …
$346,103
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
11,5 ein SODO Grundstück mit einem Haus und einer Sauna in der englischer Gartengemeinde "UN…
$27,740
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Haus in Varine, Litauen
Haus
Varine, Litauen
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Die komplett eingerichteten skandinavischen Innen- 3-Zimmer-Wohnungen in Alionių kalba, Ukme…
$144,797
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Haus in Varine, Litauen
Haus
Varine, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Die voll ausgestattete skandinavische Innen 3-Zimmer-Häuser in Alionių kalba, Ukmergė Bezirk…
$194,321
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
A + + CLASS NAM PROJECT NOVA NAMAI UKERGIA - NEU G. Das moderne, hochwertige Gebäude eines …
$295,177
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
2 Etagen 105,18 m2 Haus zum Verkauf Sewage Street, Ukmerge. ALLGEMEINE: - Adresse: Sekosių g…
$95,820
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
In Ukmergė, in der Straße Taikos, ein Ziegelhaus mit einem Grundstück von 7.29 Jahrhundert. …
$82,411
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
NEUE BUILDING HOUSEHOLD IN UKMERGAS CENTRE. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine g…
$222,025
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 322 m²
Etagenzahl 2
Der Verkauf erfolgt in ERDVUS NAM mit einem 15-Bar-Plot in UKMRV. -------------------- BASIC…
$239,335
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Immobilienangaben in Ukmerges miesto seniunija, Litauen

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