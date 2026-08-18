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Gewerbeimmobilien in Ukmerges miesto seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 1 764 m² in Wilkomir, Litauen
Gewerbefläche 1 764 m²
Wilkomir, Litauen
Fläche 1 764 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 125 m² in Wilkomir, Litauen
Gewerbefläche 125 m²
Wilkomir, Litauen
Fläche 125 m²
Stockwerk 1
AUF DEM BEHANDLUNG DER PRÜFUNG G. IN UKGERIA, STRATEGISCHER STRATEGISCHER, VISIBLE, die mit …
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