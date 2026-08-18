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Wohnimmobilien in Ukmerges miesto seniunija, Litauen

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Wilkomir
18
18 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/3
Gemütliche Wohnung in einem renovierten Haus mit individueller Gasheizung in Ukmergė! So…
$67,240
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Wohnung 3 zimmer in Varine, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Varine, Litauen
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/3
Die 3 CABLES haben es geschafft, g. ----------------- - Funktionelle Wohnung Layout: Korrido…
$38,257
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
Vyšnių, Ukmergė m. Haus mit einem Bauernhaus wird in 152,54 sq verkauft. m. BESCHREIBUNG DE…
$99,675
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Wohnung 1 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 5/5
In einer strategisch günstigen Lage in der Stadt Ukmergė, in der Straße Anykščiai, ist ein-Z…
$40,468
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Haus in Tvarkai, Litauen
Haus
Tvarkai, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER SPACE HAUSHALTE IN DER NATUR - UKGERIA AREA • Anschrift: Vytauto g., Dukstyna, …
$346,103
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Wohnung 2 zimmer in Varine, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Varine, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/5
SCHWEIZ VON 2 KABLEN g, UKMERGU ----------------- - Komfortable Wohnung Layout: Korridor + K…
$34,779
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
11,5 ein SODO Grundstück mit einem Haus und einer Sauna in der englischer Gartengemeinde "UN…
$27,740
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Wohnung 2 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Die 2 CABLES, 37,75 qm, wurden in UKMERV verkauft. Darius und Girėno Straße, strategisch gel…
$65,826
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Haus in Varine, Litauen
Haus
Varine, Litauen
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Die komplett eingerichteten skandinavischen Innen- 3-Zimmer-Wohnungen in Alionių kalba, Ukme…
$144,797
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Wohnung 3 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
3 Zimmer Wohnung mit Garage zum Verkauf - Vytautas g. 65A, Ukmerge Proposed 59,51 m 2 Wohnun…
$87,738
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Haus in Varine, Litauen
Haus
Varine, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Die voll ausgestattete skandinavische Innen 3-Zimmer-Häuser in Alionių kalba, Ukmergė Bezirk…
$194,321
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
A + + CLASS NAM PROJECT NOVA NAMAI UKERGIA - NEU G. Das moderne, hochwertige Gebäude eines …
$295,177
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
2 Etagen 105,18 m2 Haus zum Verkauf Sewage Street, Ukmerge. ALLGEMEINE: - Adresse: Sekosių g…
$95,820
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Wohnung 1 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 1
Fläche 15 m²
Stockwerk 4/4
In einer strategisch günstigen Lage in der Stadt Ukmergė, in der Straße Anykščiai, wird ein-…
$17,317
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
In Ukmergė, in der Straße Taikos, ein Ziegelhaus mit einem Grundstück von 7.29 Jahrhundert. …
$82,411
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Wohnung 2 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
Alle Straßen führen zu Ukmergė - wir starten die Vorreservierungen im Projekt BLUM HOME. Di…
$136,302
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
NEUE BUILDING HOUSEHOLD IN UKMERGAS CENTRE. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine g…
$222,025
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 322 m²
Etagenzahl 2
Der Verkauf erfolgt in ERDVUS NAM mit einem 15-Bar-Plot in UKMRV. -------------------- BASIC…
$239,335
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