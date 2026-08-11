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Wohnimmobilien in Tytuvenu apylinkiu seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Sedbarai, Litauen
Haus
Sedbarai, Litauen
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
HAUSHALTE HAUSHALTE HAUSHALTE HAUSHALTE, SHEDBEAN PREIS, WELL RAJ. ------------ Shedbars - D…
$18,549
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Haus in Medsodziai, Litauen
Haus
Medsodziai, Litauen
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
The homestead for sale was built in 1870, in TinThe house was built in 1870.Plot 29.4 acres,…
$47,507
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Immobilienangaben in Tytuvenu apylinkiu seniunija, Litauen

mit Garage
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