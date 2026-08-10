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Häuser in Telsiu rajono savivaldybe, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Uzgiriai, Litauen
Haus
Uzgiriai, Litauen
Fläche 119 m²
Etagenzahl 1
Skuodo r. Žebrokos Farm wird verkauft. Haupttätigkeit des Betriebes: Milch- und Milchvieherz…
$334,210
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Immobilienangaben in Telsiu rajono savivaldybe, Litauen

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