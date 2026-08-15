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Gewerbeimmobilien in Telsiu miesto seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 71 m² in Telsche, Litauen
Gewerbefläche 71 m²
Telsche, Litauen
Fläche 71 m²
Stockwerk 2
ERGEBNISSE DER INVESTITIONEN Verwaltungsgebäude von 71,40 qm mit Gemeinschaftseinrichtungen …
$78,137
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Gewerbefläche 1 204 m² in Telsche, Litauen
Gewerbefläche 1 204 m²
Telsche, Litauen
Fläche 1 204 m²
Etagenzahl 1
Pig farm for sale (currently empty). The farm can hold 1 000 pigs at a time. The price of t…
$70,069
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