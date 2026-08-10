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Häuser in Taurakiemio seniunija, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Piliuona, Litauen
Haus
Piliuona, Litauen
Fläche 43 m²
Etagenzahl 1
Gartenhaus "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Grundlegende Informationen: • Grundst…
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Haus in Piliuona, Litauen
Haus
Piliuona, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
SALES SODO im REGIONAL PARK DER MILK MEMBERS Auf der Suche nach Frieden, Natur und Ort für …
$51,637
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Haus in Piliuona, Litauen
Haus
Piliuona, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
INVESTMENT YOUR FUTURE - Ein ZWEITER HAUSHALT mit einem LIQUID-LÄNDER 8 sind Grundstück mit…
$64,423
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Haus in Dobilija, Litauen
Haus
Dobilija, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
Mit der Ermittlung des HAUSHALTS in der SAVIATION des MILK-AREA. Nur 26KM. Home ist komplett…
$247,959
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Haus in Guogai, Litauen
Haus
Guogai, Litauen
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
---------------- !!!!! Nur 15 KM von der CAUNO, SALE 16 Eine SODA mit NAMELY!! -------------…
$45,474
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Immobilienangaben in Taurakiemio seniunija, Litauen

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