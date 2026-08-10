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Wohnimmobilien in Tauragnai eldership, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Ruzgiskes, Litauen
Haus
Ruzgiskes, Litauen
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Ein geordnetes und gemütliches Haus, umgeben von Natur, wartet auf neue Besitzer. Der maleri…
$277,646
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Haus in Klykiai, Litauen
Haus
Klykiai, Litauen
Fläche 764 m²
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges gemütliches und modernes Veranstaltungs- und Erholungszentrum am Seeufer, …
$1,71M
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