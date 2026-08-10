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Gewerbeimmobilien in Taurages rajono savivaldybe, Litauen

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Gewerbefläche 972 m² in Tauroggen, Litauen
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Tauroggen, Litauen
Fläche 972 m²
Stockwerk 1
Es wurden 972 KV übertragen. M. COMMERCIAL BUILDING MIT 31 A OWN SHORT VETERINARY G., DURATI…
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Gewerbefläche 590 m² in Mazonai, Litauen
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Fläche 590 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 40 m² in Tauroggen, Litauen
Gewerbefläche 40 m²
Tauroggen, Litauen
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
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