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Häuser mit Swimmingpool in Svencioniu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Zadvarninkai, Litauen
Haus
Zadvarninkai, Litauen
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus mit einem Teich, einem komplett renovierten Haus, einer Sauna, einem Bankettsaal, e…
$202,878
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Immobilienangaben in Svencioniu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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