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Gewerbeimmobilien in Svencioniu seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 2 806 m² in Schwintzen, Litauen
Gewerbefläche 2 806 m²
Schwintzen, Litauen
Fläche 2 806 m²
Unausgestattete Räumlichkeiten werden in einer großartigen Lage verkauft, Lentupio g. 49, Šv…
$40,406
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