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Wohnimmobilien in Svencioniu seniunija, Litauen

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Schwintzen
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6 immobilienobjekte total found
Haus in Kniceriske, Litauen
Haus
Kniceriske, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Bajorai, Litauen
Haus
Bajorai, Litauen
Fläche 123 m²
Exklusiv, in einem sehr guten Zustand Haus mit geräumigem Gehäuse und viele kreative Aktivit…
$147,520
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Haus in Schwintzen, Litauen
Haus
Schwintzen, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Zadvarninkai, Litauen
Haus
Zadvarninkai, Litauen
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus mit einem Teich, einem komplett renovierten Haus, einer Sauna, einem Bankettsaal, e…
$202,878
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Wohnung 3 zimmer in Schwintzen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Schwintzen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
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$75,239
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Haus in Schwintzen, Litauen
Haus
Schwintzen, Litauen
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
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Eigenschaftstypen in Svencioniu seniunija

häuser

Immobilienangaben in Svencioniu seniunija, Litauen

mit Garage
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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