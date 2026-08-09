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Häuser in Svencioniu rajono savivaldybe, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Kniceriske, Litauen
Haus
Kniceriske, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF EINES INDUSTRIELLEN RETURN IN SOME COMPLETE "FAMILY ESTERs" YOUR ROAD OAZAS NATURE -…
$126,364
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Haus in Zadvarninkai, Litauen
Haus
Zadvarninkai, Litauen
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus mit einem Teich, einem komplett renovierten Haus, einer Sauna, einem Bankettsaal, e…
$202,878
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Haus in Adutiskis, Litauen
Haus
Adutiskis, Litauen
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Das Einzelhaus von 217 qm wird in Klevų str., Palanga verkauft. Geräumiges 5-Zimmer-Haus mit…
$278,233
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Haus in Bajorai, Litauen
Haus
Bajorai, Litauen
Fläche 123 m²
Exklusiv, in einem sehr guten Zustand Haus mit geräumigem Gehäuse und viele kreative Aktivit…
$147,520
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Haus in Schwintzen, Litauen
Haus
Schwintzen, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
VORSCHRIFTEN, LEBENSMITTELN IN ALLEN JAHRE, MIT DEM KANNEN IDEAL VARIANT FÜR SECON-RESIDENCE…
$126,222
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Haus in Sena Pasamine, Litauen
Haus
Sena Pasamine, Litauen
Fläche 745 m²
Etagenzahl 2
Ein gemütliches und modernes Anwesen mit einem ausgezeichneten Erholungskomplex wartet auf n…
$1,03M
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Haus in Neuschwintzen, Litauen
Haus
Neuschwintzen, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen in Švenčionėliai. Fleisch, in der Antike, aber gut ausgestattete und hoch…
$63,206
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Haus in Naujadvaris, Litauen
Haus
Naujadvaris, Litauen
Fläche 767 m²
Etagenzahl 1
Das Naujadvaris Manor-Häuser, im Bezirk Švenčionys gelegen, hat noch die restlichen Elemente…
$346,632
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Haus in Neuschwintzen, Litauen
Haus
Neuschwintzen, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
SENT HAUSHALT MIT FARM-Broschüren in SLAUGHTERHOUSEN! In Švenčioniai Distrikt, 86 qm Teil de…
$15,651
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Haus in Schwintzen, Litauen
Haus
Schwintzen, Litauen
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IN DER ZENTREN VON SVENTIONEN! Diejenigen, die bequem und geräumig leb…
$136,359
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Immobilienangaben in Svencioniu rajono savivaldybe, Litauen

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