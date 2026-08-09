Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Svencioniu rajono savivaldybe
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Svencioniu rajono savivaldybe, Litauen

;
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 274 m² in Sariai, Litauen
Gewerbefläche 3 274 m²
Sariai, Litauen
Fläche 3 274 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DER INDIVIDUAL-BAUEN, COMMERCIAL DESTINATION, STRATEGIE IN EINER PROMOTIEREN BAS…
$113,601
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 767 m² in Naujadvaris, Litauen
Gewerbefläche 767 m²
Naujadvaris, Litauen
Fläche 767 m²
Stockwerk 1
Das Naujadvaris Manor-Häuser, im Bezirk Švenčionys gelegen, hat noch die restlichen Elemente…
$346,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 104 m² in Neuschwintzen, Litauen
Gewerbefläche 104 m²
Neuschwintzen, Litauen
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DER COMMERISCHEN PREMISE IM ZENTRALGMBH! Eine strategisch tolle Lage verkauft Ge…
$113,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Gewerbefläche 2 806 m² in Schwintzen, Litauen
Gewerbefläche 2 806 m²
Schwintzen, Litauen
Fläche 2 806 m²
Unausgestattete Räumlichkeiten werden in einer großartigen Lage verkauft, Lentupio g. 49, Šv…
$40,406
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen