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Wohnimmobilien in Svencioneliai eldership, Litauen

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häuser
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3 immobilienobjekte total found
Haus in Sena Pasamine, Litauen
Haus
Sena Pasamine, Litauen
Fläche 745 m²
Etagenzahl 2
Ein gemütliches und modernes Anwesen mit einem ausgezeichneten Erholungskomplex wartet auf n…
$1,03M
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Haus in Neuschwintzen, Litauen
Haus
Neuschwintzen, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen in Švenčionėliai. Fleisch, in der Antike, aber gut ausgestattete und hoch…
$63,206
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Haus in Neuschwintzen, Litauen
Haus
Neuschwintzen, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
SENT HAUSHALT MIT FARM-Broschüren in SLAUGHTERHOUSEN! In Švenčioniai Distrikt, 86 qm Teil de…
$15,651
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Immobilienangaben in Svencioneliai eldership, Litauen

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