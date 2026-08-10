Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Surviliskio seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Surviliskio seniunija, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sirutiskis, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Sirutiskis, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/5
AUF DEM ALLGEMEINEN TYPE IN DER SEAT VON SODO G. VORBEHANDLUNG ODER DEPARTURE! Anschrift - …
$47,178
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Sirutiskis, Litauen
Haus
Sirutiskis, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Das 3-Zimmer-Steinwohnhaus im Dorf Sirutškis wird verkauft und überwacht, nur wenige Minuten…
$69,123
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Surviliskio seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen