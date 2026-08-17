Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Suderves seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Suderves seniunija, Litauen

;
häuser
9
9 immobilienobjekte total found
Haus in Riese, Litauen
Haus
Riese, Litauen
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Verkauft die Zauber, die QUARTERLY GLASS HAUSHOLD, wir spielen die LIVE HAUSHOLD! Das Haus z…
$463,887
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Suderve, Litauen
Haus
Suderve, Litauen
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird auf zwei Etagen mit einem eigenen Hof, Terrasse, Sauna und zusätzlichem Gästeh…
$350,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rastinenai, Litauen
Haus
Rastinenai, Litauen
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Das Gartenhaus wird in RASTINASE, Saulės Straße verkauft, mit 7,1 bar Grundstück. - Ja. ----…
$65,336
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Haus in Rastinenai, Litauen
Haus
Rastinenai, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
Ein Holzgartenhaus mit Grundstück 6 Bars in Saulės Straße, Rastinėnai, Vilnius r. sav. SODO…
$46,906
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Suderve, Litauen
Haus
Suderve, Litauen
Fläche 322 m²
Etagenzahl 2
Der Bau eines Ziegelhauses mit 53 Grundstücken wird in einem unfertigen Gebäude verkauft. Da…
$172,736
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Jurkiskes, Litauen
Haus
Jurkiskes, Litauen
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNG - 16. April von 19.00 bis 20: 00. Voranmeldung ist telefonisch erfor…
$264,744
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Haus in Izabeline, Litauen
Haus
Izabeline, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
LICHT UND SCHREIBUNG 2 HAUSHALTE MIT DRITTEN UND 22 ARM DISEADER 2-stöckiges Haus, 1 Stock -…
$2
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rastinenai, Litauen
Haus
Rastinenai, Litauen
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
5-Zimmer-Haus zum Verkauf in Rastiniai. Wir bieten Ihnen ein geräumiges und helles Teil-Fin…
$127,523
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Grikieniai, Litauen
Haus
Grikieniai, Litauen
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
BESCHREIBUNG In Grikieniai, nur 17 km vom Stadtzentrum von Vilnius, ein gemütliches 189 qm H…
$199,091
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Immobilienangaben in Suderves seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen