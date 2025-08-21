Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Skuodo seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 960 m² in Luknes, Litauen
Gewerbefläche 960 m²
Luknes, Litauen
Fläche 960 m²
Stockwerk 1
WESTERN LITHUANIA - LAUKUSIUS KAIME, CREDIT AREA, MODERNUS CROSS. Das voll funktionsfähige u…
$214,115
