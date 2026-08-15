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Wohnimmobilien in Skuodo rajono savivaldybe, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Haus in Lyksude, Litauen
Haus
Lyksude, Litauen
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Rukai, Litauen
Haus
Rukai, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Illock, Litauen
Haus
Illock, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Haus in Ylakiai Skuodas Bezirk mit einem großen Grundstück, private Umgebung RUSSIAN OIL, PO…
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Haus in Schoden, Litauen
Haus
Schoden, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
15 Grundstück mit Gebäude in Skuodas, Kunigiskių str. 14 In der Stadt Skuodas, in einem ruhi…
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Haus in Maischaden, Litauen
Haus
Maischaden, Litauen
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Senden von Live Hazard ALLGEMEINE Aufenthaltsort: Skuodo r., Mosėdžio mstl. Shačių g. • Das…
$46,091
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Haus in Gesalai, Litauen
Haus
Gesalai, Litauen
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
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Immobilienangaben in Skuodo rajono savivaldybe, Litauen

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