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Häuser in Sirvintu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Jakubonys, Litauen
Haus
Jakubonys, Litauen
Fläche 176 m²
Etagenzahl 1
OPEN DAYS - 15. April von 12: 00 bis 13: 00. Vor-Registrierung ist von Tel. (Vlasta) _ _ _ _…
$352,195
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