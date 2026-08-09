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Wohnimmobilien in Sirvintu miesto seniunija, Litauen

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Schirwindt
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3 immobilienobjekte total found
Haus in Kazliskiai, Litauen
Haus
Kazliskiai, Litauen
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Ein gemütliches, sauberes Haus von 172,29 m2 mit einem angegriffenen 15-Zoll-Plot in Širvint…
$136,798
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Haus in Kazliskiai, Litauen
Haus
Kazliskiai, Litauen
Fläche 183 m²
Etagenzahl 2
Grünes, warmes, geräumiges 182,90 m2 großes Loghaus mit 14,99 m2 Grundstück wird in Širvinto…
$169,917
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Haus in Schirwindt, Litauen
Haus
Schirwindt, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
SALE VON MODERNUS DIZAIN ON THE SMART CARRIAGE - YOUR POILs UND COMFORT KASDIEN! PHARMACOLO…
$300,325
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Eigenschaftstypen in Sirvintu miesto seniunija

häuser

Immobilienangaben in Sirvintu miesto seniunija, Litauen

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Luxuriös
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