  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Schirwindt
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Schirwindt, Litauen

Haus in Schirwindt, Litauen
Haus
Schirwindt, Litauen
Fläche 342 m²
Etagenzahl 2
In Shirvintai, Ramunių g., ein geräumiges, warmes, hochwertiges Wohnhaus von 341,58 qm mit e…
$310,167
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Sirvintos, Litauen
Haus
Sirvintos, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
76,54 sq.m Haus in Širvintų k., Širvintų r. sav. Es gibt 3 Zimmer und Küche. Im zweiten Stoc…
$62,619
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
