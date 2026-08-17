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Häuser in Rajongemeinde Šilalė, Litauen

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Schillehnen
3
8 immobilienobjekte total found
Haus in Schillehnen, Litauen
Haus
Schillehnen, Litauen
Fläche 183 m²
Etagenzahl 1
Für sich selbst gebaut, komplett zum Detail - Haus für diejenigen, die Qualität schätzen La…
$349,983
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Haus in Quedarn, Litauen
Haus
Quedarn, Litauen
Fläche 418 m²
Etagenzahl 2
Das Haus von 6 Wohnungen wird verkauft. Das Haus von K. Jaunius Straße, Šilale Bezirk Es gi…
$23,186
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Haus in Schillehnen, Litauen
Haus
Schillehnen, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges zweistöckiges Haus in Silale - ein großartiger Ort für Ihre Familie! In der Stad…
$63,112
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Haus in Vingininkai, Litauen
Haus
Vingininkai, Litauen
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Militärhaus in Vingininkai: Wenn Raum zu einem Vorteil wird, keine Sorge Ein geräumiges, 21…
$103,665
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Haus in Burkenai, Litauen
Haus
Burkenai, Litauen
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
INDIVIDUELLE LAGE - HAUSHALTE HAUSHALTE DER HAUSHALTE Sie suchen nach einem Ort, an dem sic…
$87,875
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Haus in Schillehnen, Litauen
Haus
Schillehnen, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
Ein helles und wirtschaftliches Haus wird im Zentrum der Stadt Šilalė verkauft. Haus - voll …
$214,518
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Haus in Quedarn, Litauen
Haus
Quedarn, Litauen
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges Haus mit einem großen Grundstück im Atemhaus - ein großartiger Ort für Ihr Tr…
$48,691
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Haus in Palentinis, Litauen
Haus
Palentinis, Litauen
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON HAUSHALT MIT TEILEN DER APDAILA SILALS R. SAV. PALENTIO K. ALLGEMEINE: - Gesamt…
$45,588
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Šilalė, Litauen

mit Garage
Günstige
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