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Wohnungen in Rajongemeinde Šilalė, Litauen

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Wohnung 3 zimmer in Schillehnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Schillehnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit einer Halle und zwei Balkonen in Silale Suchen Sie eine gerä…
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Wohnung 3 zimmer in Schillehnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Schillehnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/2
3 Zimmer Wohnung im Zentrum von Silale - ruhig, funktional und mit Schalldämmung Die Wohnun…
$68,161
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Šilalė, Litauen

Günstige
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