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Häuser in Silales kaimiskoji seniunija, Litauen

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Haus in Burkenai, Litauen
Haus
Burkenai, Litauen
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
INDIVIDUELLE LAGE - HAUSHALTE HAUSHALTE DER HAUSHALTE Sie suchen nach einem Ort, an dem sic…
$87,875
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Haus in Vingininkai, Litauen
Haus
Vingininkai, Litauen
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Militärhaus in Vingininkai: Wenn Raum zu einem Vorteil wird, keine Sorge Ein geräumiges, 21…
$103,665
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Immobilienangaben in Silales kaimiskoji seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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