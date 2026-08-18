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Wohnimmobilien in Rajongemeinde Schaulen, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Haus in Ginkunai, Litauen
Haus
Ginkunai, Litauen
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Dainos, Litauen
Haus
Dainos, Litauen
Fläche 138 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Vijoliai, Litauen
Haus
Vijoliai, Litauen
Fläche 169 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Raizgiai, Litauen
Haus
Raizgiai, Litauen
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
PRABANNUS KLASSE A + HAUSHALT MIT DER RAHMEN UND WETTBEWERBSPOLITIK, BAILDAIS UND BUILDING T…
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Haus in Pasvines, Litauen
Haus
Pasvines, Litauen
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Vijoliai, Litauen
Haus
Vijoliai, Litauen
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
FÖRDERUNG FAMILIE FÜR DIE Zweite FAMILIE! = NAMAS MIT PRINCIPLES: * Das Haus ist an einem gu…
$190,328
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Schaulen, Litauen

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Günstige
Luxuriös
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