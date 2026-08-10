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Wohnimmobilien in Serksnenu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Serksnenai, Litauen
Haus
Serksnenai, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSBESTIMMUNGEN Das dowry Dorf, in einer ruhigen und geordneten Umgebung, wird unter A…
$197,082
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Immobilienangaben in Serksnenu seniunija, Litauen

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