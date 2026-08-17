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Häuser in Senuju Traku seniunija, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Sventininkai, Litauen
Haus
Sventininkai, Litauen
Fläche 278 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Antaniskes, Litauen
Haus
Antaniskes, Litauen
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Pilialaukis, Litauen
Haus
Pilialaukis, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 126 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Senuju Traku seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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