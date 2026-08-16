Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Semeliskiu seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Semeliskiu seniunija, Litauen

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Aleksandrava, Litauen
Haus
Aleksandrava, Litauen
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Ihr Ferienhaus am Ufer des Sees, mit einem geschlossenen privaten Gebiet mit riesigen Fenste…
$108,975
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Semeliskiu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen