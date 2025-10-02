Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Sedos seniunija
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Sedos seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 669 m² in Seda, Litauen
Gewerbefläche 669 m²
Seda, Litauen
Fläche 669 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENFASSUNG DER ZUSAMMENARBEIT (KVAD 669,22) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SHO…
$585,290
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
