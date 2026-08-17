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Häuser in Samylu seniunija, Litauen

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Haus in Gervenupis, Litauen
Haus
Gervenupis, Litauen
Fläche 43 m²
Etagenzahl 1
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$55,364
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Haus in Samylai, Litauen
Haus
Samylai, Litauen
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach Ruhe und Naturschutz in der Nähe der Kaunas Lagoon??????? 9.39 sind land…
$64,805
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Haus in Gervenupis, Litauen
Haus
Gervenupis, Litauen
Fläche 63 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON SODO HAUSHALTEN MIT INSTALLATE FIRST UND SEPARATE VASARNAMIS PARK DES FIRST WEST…
$117,736
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Haus in Dubravai, Litauen
Haus
Dubravai, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Gartenhaus mit Sauna in geschlossenem Bereich - Dubrav, Bezirk Kaunas Auf der S…
$61,124
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Haus in Gervenupis, Litauen
Haus
Gervenupis, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
IHRE IHRE, WIRTSCHAFT, NEUE BAUGEWERBE HAUSHALTEN K! Ein toller, ruhiger Ort zum Verkauf is…
$118,071
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Haus in Slienava, Litauen
Haus
Slienava, Litauen
Fläche 41 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Ihn im Leben. Ein neu gebautes Loghaus ist ideal für gemütlichen Sommer oder Dauerl…
$64,715
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Immobilienangaben in Samylu seniunija, Litauen

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