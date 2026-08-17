Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Rajongemeinde Schaken
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rajongemeinde Schaken, Litauen

;
häuser
3
4 immobilienobjekte total found
Haus in Versiai, Litauen
Haus
Versiai, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
Verkauft IHRE HAUSHALT in der Wohnung, THESE RAJONE - €30 000! Auf der Suche nach einem Ort…
$34,722
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Kudirkos Naumiestis, Litauen
Haus
Kudirkos Naumiestis, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Ein gutes Haus zum Verkauf in Kudirkos Naumiel in der Nähe des Zentrums.. Ausgezeichneter Zu…
$31,804
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Gelgudischken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Gelgudischken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/2
Zweizimmerwohnung zu vermieten in Gagaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - Auf der Suche nach e…
$25,394
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Grinaiciai, Litauen
Haus
Grinaiciai, Litauen
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Ein großes Grundstück mit Haus wird im Stadtteil Šakiai verkauft! Große Familie, große Häus…
$20,514
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rajongemeinde Schaken, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen