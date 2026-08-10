Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Saciu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Saciu seniunija, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Rukai, Litauen
Haus
Rukai, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIUM - RACK, NATUR UND NATUR DER NATUR! Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie aus dem …
$33,620
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Lyksude, Litauen
Haus
Lyksude, Litauen
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFEN 19 A. PR. MÄNNLICHES WASSER ( MIT UMWELT VON 2HA ERDE ) UND 18 WASSERVERFAHREN HA …
$177,361
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Saciu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen