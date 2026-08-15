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Wohnimmobilien in Rudamina Eldership, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Parapijoniskes, Litauen
Haus
Parapijoniskes, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Verkauf von INOVATISE CONSTRUCTION, SPACE UND TÄTIGKEIT DISTRIBUTED, A + + ENERGIE CLASS NAM…
$217,250
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Haus in Parapijoniskes, Litauen
Haus
Parapijoniskes, Litauen
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Verkauf von INOVATISE CONSTRUCTION, SPACE UND TÄTIGKEIT DISTRIBUTED, A + + ENERGIE CLASS NAM…
$229,057
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Haus in Sveicarai, Litauen
Haus
Sveicarai, Litauen
Fläche 29 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER NAMAS IN DER SICHERHEIT! Auf der Suche nach einem Ort, der nicht nur dein Zuhau…
$45,506
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Haus in Parapijoniskes, Litauen
Haus
Parapijoniskes, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
GET IN DER HAUSHALTE PREMIUM - IN DER GEMEINSAMEN, LIVING AREA, wo es eine STRENGTH-Gemeinsc…
$348,320
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Haus in Kalviskes, Litauen
Haus
Kalviskes, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Eine Garage von fast 69 qm. m. wird in Vietė g verkauft. 2, Kalviškių kalba, Rudaminos sen.,…
$45,588
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Immobilienangaben in Rudamina Eldership, Litauen

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