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Gewerbeimmobilien in Rokiskio miesto seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 183 m² in Rokischken, Litauen
Gewerbefläche 183 m²
Rokischken, Litauen
Fläche 183 m²
Stockwerk 1
SODYBA-HAUS MIT 53,36 ABSCHNITT A. QUELLEN R. ______________________________________________…
$283,783
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