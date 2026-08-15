Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Rokiskio miesto seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rokiskio miesto seniunija, Litauen

;
Rokischken
3
3 immobilienobjekte total found
Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! Im Jahr 1982, Bau, ruhige Umgebung und na…
$101,828
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF VON 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, Bau, ruhige Umgebung und perfekte Infrastruktu…
$52,670
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 183 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIBLE-NAM mit SKIN 53,36 A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sie werden die Stadt Vilnius …
$283,867
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Rokiskio miesto seniunija

häuser

Immobilienangaben in Rokiskio miesto seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen