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Häuser in Ringaudu seniunija, Litauen

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11 immobilienobjekte total found
Haus in Poderiskiai, Litauen
Haus
Poderiskiai, Litauen
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF EINER HAUTE, A + + ENERGIE PERFORMANCE CLASSES, 132,27 KV.M und 8,01 WARS!! NAMO PRI…
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Haus in Poderiskiai, Litauen
Haus
Poderiskiai, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Ein NEUE BUILDING HAUSHALTE, DAMBAVOS G.!! STATUS aus dem HAUSHALT, A + + ENERGIE KLASSEN, …
$230,754
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Haus in Ringaudai, Litauen
Haus
Ringaudai, Litauen
Fläche 408 m²
Etagenzahl 2
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$305,930
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TekceTekce
Haus in Ringaudai, Litauen
Haus
Ringaudai, Litauen
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
SENT SPREAD UND HAUSHALTE HAUSHALTE mit einem sparsamen FARM BUILDING MAY BE LESS. Ein geräu…
$347,142
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Haus in Pypliai, Litauen
Haus
Pypliai, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Gaizeneliai, Litauen
Haus
Gaizeneliai, Litauen
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
Schicken Sie ein INDIVIDUELLEs LOGBOOK mit STRENGTHEN, die in der KAPAZITÄT der BIRDS entste…
$450,289
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Haus in Pypliai, Litauen
Haus
Pypliai, Litauen
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Haus in Ringaudai, Litauen
Haus
Ringaudai, Litauen
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF QUALITÄT INSTALLATE HOUSEHOLD MIT COMPONENTEN UND BUILDING TECHNIQUEs! = NAMO PRINC…
$449,810
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Haus in Noreikiskes, Litauen
Haus
Noreikiskes, Litauen
Fläche 345 m²
Etagenzahl 3
Wollen Sie sich in der SECOND SEITE DER GEMEINSCHAFT befinden? Verkauft in einem RAJON ROAD …
$252,726
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Haus in Noreikiskes, Litauen
Haus
Noreikiskes, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 2
SALE to THE COMPLETE INSTALLATION, THE 3 CAMBASE ANGLE POINT MIT ANGLE OTHER NEEDs. BERUFSBI…
$246,480
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Haus in Ringaudai, Litauen
Haus
Ringaudai, Litauen
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von NAMAS in RNGAUJUS 186,98 qm. Lebwohl. Bewertet STOP, INSTALLATED FIRST. Automati…
$279,344
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Immobilienangaben in Ringaudu seniunija, Litauen

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