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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Rieses seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 283 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 283 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 283 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 139 m² in Didzioji Riese, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Didzioji Riese, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,855
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Gewerbefläche 80 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 80 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
$696
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Gewerbefläche 212 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 212 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 212 m²
Stockwerk 1
LOWER 188,50 Kv.M. STORAGE UND 22 Kv.M. BIURAS TOYS IN TALL G., RED, VILNIUS RAJ CAPITAL REP…
$1,825
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