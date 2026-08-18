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Häuser in Rajongemeinde Raseinen, Litauen

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9 immobilienobjekte total found
Haus in Widulken, Litauen
Haus
Widulken, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 2
Ein verlassenes 50,70 m2 großes Haus mit einem 19-Jh-Hof Grundstück, Šilo g. 19, Pareizgupio…
$17,361
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Haus in Ariogala, Litauen
Haus
Ariogala, Litauen
Fläche 31 m²
Etagenzahl 1
Ein großes 17,22 Ar Grundstück mit Gebäuden zum Verkauf in Girkalnis Stadt Für diejenigen, …
$11,477
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Haus in Virgainiai, Litauen
Haus
Virgainiai, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM 173,94 KV. HAUSHALT MIT ARM-BAU UND TYPE Nur ~ 1,5 KM TO MAGISTERS A1, 3 KM TO MED…
$78,833
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Haus in Sarkaimys, Litauen
Haus
Sarkaimys, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
SCHLÜSSEL EINES TYPE DER ZWISCHEN HANDEL MIT SKILL 0,9683 HA, RADIO R. Ein geräumiges Grund…
$21,802
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Haus in Raseinen, Litauen
Haus
Raseinen, Litauen
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
Verkauft NICHT für die BAUGEWERBE IN AREAS, STONAS, ACQUISITION DAYS MIT SKY 6,21 A. .......…
$63,762
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Haus in Raseinen, Litauen
Haus
Raseinen, Litauen
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER JUGEND UND LICHT, 1 HAUSHALTE mit MANARDA im HAUSHALT Biomass - Stadt in Rasein…
$133,349
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TekceTekce
Haus in Milasaiciai, Litauen
Haus
Milasaiciai, Litauen
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
ÖSTERREICH HAUS mit SKIN 28! FAMILIESST! ---------------- Ein ordentliches Haus mit einem M…
$42,894
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Haus in Baukiai, Litauen
Haus
Baukiai, Litauen
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER WEISSENSCHAFT IN HAUSHALT VERFAHREN ZUR VERFAHREN, ÜBERPRÜFUNG, SICHERHEIT UND S…
$265,548
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Haus in Virgainiai, Litauen
Haus
Virgainiai, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
HOUSEHOLD IN TRANSACTIONS, RAE RAJ. --------------------------------------------------------…
$25,073
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Raseinen, Litauen

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