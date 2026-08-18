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Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Raseinen, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 722 m² in Ramonai, Litauen
Gewerbefläche 722 m²
Ramonai, Litauen
Fläche 722 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 419 m² in Raseinen, Litauen
Gewerbefläche 419 m²
Raseinen, Litauen
Fläche 419 m²
Stockwerk 1
Autobahn A1, Klaipeda - Kaunas - Vilnius, von Klaipeda nach Kaunas, Bezirk Raseiniai, Bezirk…
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Gewerbefläche 385 m² in Sujainiai, Litauen
Gewerbefläche 385 m²
Sujainiai, Litauen
Fläche 385 m²
Stockwerk 1
Verkauf von HAUSHALT in AUTOSTRADE VILNIUS - CRUDE, RAE RAJ. ---------------------- Das Café…
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