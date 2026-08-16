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Wohnimmobilien in Ramygala eldership, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Haus in Debikonys, Litauen
Haus
Debikonys, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
SALE SICHERHEIT ZU DEBINAR K. Im MAJOR AREA. Debickonys - ein kleines Dorf in der Nähe von …
$44,415
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus, wo Ihre neue Geschichte beginnt! Ruhige Ecke im Bezirk Panevėžys - 84 qm Haus mit …
$103,178
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus, wo Ihre neue Geschichte beginnt! Ruhige Ecke im Bezirk Panevėžys - 84 qm Haus mit …
$102,070
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