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Häuser in Rajongemeinde Radwilischken, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Radwilischken, Litauen
Haus
Radwilischken, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IN RADVILE, MAIRONIC GATV Das einstöckige Haus wird mit unausgestattet…
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Haus in Gallehnen, Litauen
Haus
Gallehnen, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Rajongemeinde Radwilischken, Litauen
Haus
Rajongemeinde Radwilischken, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Der Hof wurde 1890 gebaut, befindet sich im Südwesten von Radviliškis, an der Adresse: Šaiko…
$13,262
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Haus in Rajongemeinde Radwilischken, Litauen
Haus
Rajongemeinde Radwilischken, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
Das Gehöft wurde 1981 erbaut und befindet sich im südwestlichen Teil von Radvili š kio, unte…
$11,877
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Radwilischken, Litauen

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