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Wohnungen in Rajongemeinde Radwilischken, Litauen

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Radwilischken
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Gallehnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Gallehnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/1
VERKAUF VON 2 KABLEN. Zwei Wohnungen - 2 Zimmer und 1 Zimmer - im gleichen Gebäude im ersten…
$11,735
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Wohnung 2 zimmer in Palonai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Palonai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/1
2 Zimmer Wohnung zum Verkauf in einer ruhigen Stadt Palanga. Die Wohnung ist mit Kunststofff…
$5,681
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Wohnung 3 zimmer in Radwilischken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Radwilischken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/3
SALES 3 K. BUT in ROAD, RADVILIŠKIS R. PRINCIPLES: PHARMACOLOGISCHE ERFAHREN Wohnung Neat; …
$19,121
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Wohnung 3 zimmer in Radwilischken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Radwilischken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
3 Zimmer Ferienwohnung in ruhiger Lage - Pociūnų kalba, Radviliškio r. o. Geräumige 3-Zimmer…
$15,296
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Wohnung 2 zimmer in Radwilischken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Radwilischken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/4
2 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Radviliškis, Naujoji str. 8) 2 Zimmer Wohnung zur Miete in …
$40,576
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Radwilischken, Litauen

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