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Gewerbeimmobilien in Prienu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 752 m² in Prenen, Litauen
Gewerbefläche 752 m²
Prenen, Litauen
Fläche 752 m²
Stockwerk 2
BEI DER ENTWICKLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN VORSCHRIFTEN IN DER ZENTREN. VERÄNDERUNG DER D…
$79,778
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